За выборами в Казахстане также наблюдает азербайджанская делегация - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая будет наблюдать за парламентскими выборами 10 января в Казахстане, провела в этой стране ряд встреч.

Об этом в субботу сказал Trend член делегации, депуат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

По его словам, делегация встретилась с представителями нескольких политических партий Казахстана, участвующих в выборах.

"Мы встретились с представителями Народно-демократической партии Казахстана, АУЫЛ и Народной партии. Также состоялось заседание делегаций, прибывших для наблюдения за парламентскими выборами в Казахстане в составе Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, запланированы встречи с партией Нур-Атан, АСАУ и другими партиями, а также с председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана. Наша делегация будет наблюдать за выборами в нескольких избирательных участках, в основном в городе Нурсултан и Байконурском районе", - отметил Арзу Нагиев.

Депутат сообщил, что предвыборная ситуация в стране стабильная.

"В настоящее время предвыборная ситуация нормальная. Для наблюдения за избирательным процессом в страну прибыло большое количество наблюдателей не только от Межпарламентской ассамблеи СНГ, но и от других международных организаций. Помимо этого, в Казахстан прибыли наблюдательные миссии ТюркПА, десятка зарубежных стран, а также независимые наблюдатели. Межпарламентская Ассамблея СНГ проведет пресс-конференцию по результатам наблюдений 11 января в 15:00", - уточнил Арзу Нагиев

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)