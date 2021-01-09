В отношении председателя правления ОАО "Азерхалча" возбуждено уголовное дело (версия 2)

Политика 9 января 2021 17:35 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:16)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются меры по борьбе с коррупцией в направлении обеспечения финансовой прозрачности в государственном управлении.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в рамках вышеуказанных мер по результатам расследования, проведенного на основании материалов, поступивших в Генпрокуратуру в связи с незаконными действиями работавшего на должности председателя правления ОАО "Азерхалча" Мурадова Видади Айдын оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В ходе следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Видади Мурадов, работая на должности председателя правления ОАО "Азерхалча", с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года вошел в предварительный сговор с другими лицами якобы в целях купли-продажи принадлежащих ОАО "Азерхалча" нитей для производства ковров и путем составления формальных контрактов перевел на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства в размере 3 миллионов 435 тысяч манатов и, обналичив из этих средств 1 миллион 149 тысяч манатов, присвоил их, тем самым злоупотребив должностными полномочиями, нанес ущерб в особо крупном размере имущественным и другим правам акционерного общества, а также, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, допустил служебный подлог.

Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Видади Мурадов с 20 декабря 2017 года по 18 февраля 2019 года, добившись продажи по заниженной цене принадлежащих ОАО "Азерхалча" ковров различного размера ООО "Азер-Илме", учредителем которого является, присвоил имущество стоимостью в 339 427 манатов, тем самым злоупотребив должностными полномочиями, нанес ущерб в особо крупном размере законным интересам ОАО "Азерхалча".

Также возникли обоснованные подозрения в том, что 28 марта 2019 года, несмотря на возможность закупки линии по очистке шерсти, стоимость которой на зарубежном рынке составляла 800 тысяч долларов США или 1,36 миллиона манатов по курсу того времени, и тот факт, что эта сделка по купле-продаже была бы более экономически выгодной для возглавляемого Видади Мурадовым ОАО, он, предварительно войдя в сговор с лицами, личность которых устанавливается следствием, в целях хищения принадлежащего ОАО "Азерхалча" имущества путем растраты заключил с одной из компаний, действующих на территории Германии, по более невыгодным для возглавляемого им ОАО условиям договор подряда на сумму 5,314 миллиона евро (10,167 миллиона манатов) и, добившись перевода денежных средств в размере 1,8 миллиона евро (3,444 миллиона манатов) с банковского счета ОАО "Азерхалча" на банковский счет вышеназванной компании, растратил принадлежащие ОАО средства в размере 2,084 миллиона манатов и тем самым злоупотребил своими должностными полномочиями.

Мурадову Видади Айдын оглу 9 января 2021 года было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) и решением районного суда в его отношении была избрана мера пресечения заключение под стражу.

В настоящее время Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана продолжает оперативно-следственные мероприятия в направлении установления лиц, в какой-либо форме причастных к преступлениям, совершенным должностными лицами ОАО "Азерхалча", а также определения и возмещения ущерба, нанесенного ОАО.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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