Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Кыргызстана
Политика 12 января 2021 19:01 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил новоизбранному Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову поздравительное письмо.
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