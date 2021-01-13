Возобновление транспортного сообщения на Южном Кавказе сформирует новый облик региона - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном показала, что стороны стремятся придерживаться договоренностей и явно не собираются останавливаться на достигнутом.

Об этом сказала Trend в среду российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

"Проведение трехсторонней встречи на этом этапе было важно. Необходимо было подчеркнуть поэтапное введение достигнутых ранее договоренностей и обозначить новые направления деятельности, открывая следующий этап взаимодействия", - сказала она.

По словам Ниязовой, важно отметить, что на данный момент практически любая деятельность, так или иначе связанная с регионом, будет направлена на его развитие, поскольку освобожденные земли Азербайджана находятся в крайне плачевном состоянии.

"Понятно, что работы уже ведутся, и что регион, в частности, как и Азербайджан в целом, крайне привлекательны для потенциальных инвесторов. Тем не менее, важно понимать, что объем работ таков, что необходимо многое начинать с нуля. Это требует вложения капитала и будет способствовать использованию новых технологий и созданию рабочих мест. Но и времени на это уйдет немало. Что, несомненно, хорошо, так как времени будет достаточно для создания новых экономических и политических связей и укрепления старых", - добавила российский эксперт.

Ниязова подчеркнула, что достигнутые договоренности в области возобновления транспортного сообщения в регионе будут способствовать решению вышеобозначенных задач, формируя новый облик региона, в котором активно будут сотрудничать Россия, Азербайджан, Турция, Армения, Иран.

(Автор: Джани Бабаева)