Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - 11-й Президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент, Дорогой Брат.

С самыми искренними чувствами поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья и счастья.

Мы очень рады успехам, которые Азербайджан достиг при лидерстве Вашего превосходительства, превращению его в лидирующее государство региона, Победе Азербайджана в Отечественной войне против Армении в этом году и освобождению его оккупированных территорий.

Пусть эта Победа принесет удачу Азербайджану, желаю Вашему превосходительству долгой и здоровой жизни.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас и Вашу дорогую семью с Новым годом, желаю Вам и братскому народу Азербайджана благополучия и мира", - говорится в поздравительном письме.