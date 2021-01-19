БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Указ об специальных представителях Президента Азербайджана на освобожденных территориях.

Согласно указу, на освобожденных территориях учреждаются спецпредставительства Президента Азербайджана.

Этими представительствами будут руководить назначаемые и освобождаемые с должности Президентом Азербайджана, подчиняющиеся непосредственно Президенту Азербайджана специальные представители.

Указ определяет, что спецпредставитель является должностным лицом, представляющим Президента Азербайджана в рамках границ, определенных Президентом Азербайджана.

Спецпредставитель осуществляет определенные Президентом Азербайджана полномочия в рамках границ, определенных Президентом Азербайджана.

Администрации Президента Азербайджана поручено в 15-дневный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения касательно проекта положения о специальных представительствах Президента Азербайджана и организации деятельности специальных представительств Президента Азербайджана.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.