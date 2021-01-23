В Азербайджане совершенствуется управление Государственной нефтяной компанией - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о мерах по усовершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.
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