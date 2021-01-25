Проводится встреча между главами МИД Азербайджана и Ирана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Барамовым и министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в Twitter.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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