Проводится встреча между главами МИД Азербайджана и Ирана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Барамовым и министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в Twitter.

(Текст: Кямаля Сеидова)