Депутат Севиль Микаилова встретилась с семьями шехидов в Худате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова побывала в Хачмазе и Худате, сообщает в четверг Trend.

Депутат посетила Аллею шехидов в Хачмазе, возложила цветы к могилам шехидов.

Затем Севиль Микаилова встретилась в Худате с семьями шехидов Отечественной войны.

Отметив, что память о шехидах Отечественной войны навсегда останется в сердцах, а их жизненный путь и идеи станут примером для будущих поколений, депутат подчеркнула, что проблемы семей шехидов и ветеранов находятся под особым вниманием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

На встрече были прояснены вопросы, интересующие семьи шехидов, определенные вопросы были решены на месте.

Родители и другие родные шехидов выразили признательность Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу государства.

(Текст: Кямаля Сеидова)