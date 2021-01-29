Именем фашистского приспешника Нжде названы улицы в 19 городах Армении - израильское издание The Forward" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Установка в 2016 году памятника фашистскому приспешнику Гарегину Нжде в столице Армении Ереване попала в центр внимания международной прессы.

Об этом пишет израильское издание The Forward, сообщает в пятницу Trend.

Отмечается, что во время Второй мировой войны Гарегин Нжде сотрудничал с фашистами, созданный им армянский легион служил Третьему рейху на французском, крымском и кавказском направлениях.

Автор напоминает, что, наряду с установкой памятника, именем Нжде названы улица и центральная площадь в Ереване.

Кроме того, памятники и мемориальные доски Нжде установлены в армянских городах Гюмрю и Кафан.

Имя фашистского приспешника носят улицы в 19 городах и поселках Армении, а также одно село.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)