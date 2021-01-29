Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым 29 января состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в регионе и выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также вопросам сотрудничества в международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и другие.

В ходе телефонного разговора обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)