Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым 29 января состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в регионе и выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также вопросам сотрудничества в международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и другие.
В ходе телефонного разговора обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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