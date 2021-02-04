ОБСЕ привержена поддержке Азербайджана в выполнении его обязательств по обеспечению безопасности - МИД Швеции

БАКУ /Trend/ - Эскалация нагорно-карабахского конфликта в прошлом году и, как результат, большое число человеческих жертв со всей очевидностью продемонстрировали риски, возникающие в тех случаях, когда конфликты долгое время остаются неразрешенными.

Об этом в среду Trend сказали в Министерстве иностранных дел Швеции по случаю вступления страны в председательство ОБСЕ.

В министерстве заявили, что содействие ОБСЕ урегулированию конфликтов в регионе на основе общих согласованных принципов и обязательств организации будет одной из приоритетных задач шведского председательства в ОБСЕ.

С этой целью шведский председатель будет активно поддерживать существующие форматы и процессы разрешения конфликтов в ОБСЕ, в том числе через специальных представителей Действующего председателя (ДП).

«Достижение безопасности во всем регионе, курируемого ОБСЕ, требует значимого вовлечения и расширения прав и возможностей женщин, поэтому Председатель будет уделять особое внимание укреплению гендерного равенства во всех аспектах работы ОБСЕ», - отметили в министерстве.

В МИД Швеции подчеркнули, что после последних визитов бывшего действующего председателя ОБСЕ (2019 года) и Генерального секретаря (2018 года) организация и Азербайджан активизировали свое сотрудничество и продолжают изучать дальнейшие области для расширения взаимодействия ОБСЕ в Азербайджане и совместно с ним.

«Содействие и поддержка урегулирования конфликтов является приоритетом для шведского председательства в ОБСЕ. Эскалация конфликта в Нагорно-Карабахском регионе в прошлом году со всей очевидностью продемонстрировала риски, связанные с неразрешенными конфликтами», - заявили в министерстве.

В министерстве отметили, что закрепление режима прекращения огня позволит предпринять другие шаги для дальнейшей стабилизации ситуации с конечной целью установления прочного мира для жителей региона.

«ОБСЕ привержена поддержке Азербайджана в выполнении его обязательств по обеспечению безопасности», - сказали в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Наталья Кочнева)