Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, не жалела усилий для установления в регионе мира и благосостояния.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Посол отметил, что отношения между нашими народами имеют древнюю историю. По его словам, наличие политических отношений на высоком уровне сблизило наши народы, сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах развивается изо дня в день.

"Мы намерены повысить интенсивность наших контактов и на парламентском уровне", - добавил Патарадзе.

Предоставив информацию о деятельности парламента Грузии, гость подчеркнул важность взаимных визитов и встреч депутатов на различных площадках.

В ходе встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)