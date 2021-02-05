Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - посол
БАКУ /Trend/ - Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, не жалела усилий для установления в регионе мира и благосостояния.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.
Посол отметил, что отношения между нашими народами имеют древнюю историю. По его словам, наличие политических отношений на высоком уровне сблизило наши народы, сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах развивается изо дня в день.
"Мы намерены повысить интенсивность наших контактов и на парламентском уровне", - добавил Патарадзе.
Предоставив информацию о деятельности парламента Грузии, гость подчеркнул важность взаимных визитов и встреч депутатов на различных площадках.
В ходе встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)