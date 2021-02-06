Представили дипкорпуса в Азербайджане посетили разрушенную армянами мечеть в Зангилане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, вместе с помощником Президента Азербайджана - завотделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, помощником Первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым и другими официальными лицами ознакомились с разрушенной армянами мечетью в освобожденном от оккупации городе Зангилан, сообщает в субботу Trend.

Хикмет Гаджиев рассказал об истории разрушенной в период армянской оккупации мечети, подчеркнув тот факт, что армяне использовали религиозные объекты для содержания свиней, лошадей и других домашних животных.

Также он сказал, что в период оккупации армяне привозили в Зангилан иностранцев для незаконного поселения здесь, что является одним из военных преступлений.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что уже началось восстановление разрушенных территорий, и в ходе этого процесса будет применена концепция "умный город". Он добавил, что Азербайджан будет рад участию в этом зарубежных партнеров.