Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе - Курт Донелли

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Донелли на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Транспортировка углеводородов Каспийского моря на западные рынки осуществлялась десятилетиями. Рад, что правительство и энергетические компании Соединенных Штатов сыграли важную роль в этих постоянных усилиях. Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе. Все представленные сегодня здесь страны сыграли свою роль. В том числе есть многочисленные компании из всех стран-участниц проекта. Европейские потребители в Италии, Греции и Болгарии нынешней зимой впервые используют природный газ Азербайджана. Мы приветствуем рыночные испытания для Трансадриатического трубопровода, начало которых ожидается на последующем этапе в нынешнем году, и искренне желаем увидеть результаты до конца 2021 года»,- сказал он.

Отметив, что американские компании также принимают участие в транспортировке углеводородных ресурсов Каспийского моря, Курт Донелли передал поздравления по случаю подписания между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения «Дружба» на Каспии.