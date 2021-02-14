Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей страны террористической организацией РПК.
Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Твиттер.
"Мы очень опечалены новостью о гибели 13 граждан Турции в результате вероломного теракта. Выражаем соболезнования семьям шехидов и братскому народу Турции. Мы категорически осуждаем террористический акт против мирных жителей", – написал Байрамов.
(Редактор: Надир Насиров)
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