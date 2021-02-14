БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей страны террористической организацией РПК.

Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

"Мы очень опечалены новостью о гибели 13 граждан Турции в результате вероломного теракта. Выражаем соболезнования семьям шехидов и братскому народу Турции. Мы категорически осуждаем террористический акт против мирных жителей", – написал Байрамов.

(Редактор: Надир Насиров)