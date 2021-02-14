Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о поездке на освобожденные территории (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о поездке на освобожденные территории.
«Дорогие соотечественники!
Мне очень приятно поделиться с вами видео нашего визита в освобожденные Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы» – говорится в публикации.
Trend предлагает вашему вниманию видео с публикации:
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