Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о поездке на освобожденные территории (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о поездке на освобожденные территории.

«Дорогие соотечественники!

Мне очень приятно поделиться с вами видео нашего визита в освобожденные Физулинский, Зангиланский, Губадлинский, Лачинский и Джебраильский районы» – говорится в публикации.

Trend предлагает вашему вниманию видео с публикации: