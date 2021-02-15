Решительная позиция Президента Ильхама Алиева в Мюнхене нашла свое отражение в практике – депутат

БАКУ /Trend/ - Проходит год с панельных обсуждений в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которые были в центре внимания мировых СМИ, где Президент Азербайджана Ильхам Алиев преподал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уроки истории и политики.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмаилов.

По его словам, если в ходе дискуссии премьер-министр Армении попал в безвыходное положение, потерпев полное фиаско в обсуждаемой теме, и продемонстрировал отсутствие у него каких-либо знаний правил дипломатического этикета, то Президент Азербайджана Ильхам Алиев запомнился глубоким знанием истории и культуры региона, своими навыками и компетенцией в дипломатическом контексте, а также тем, что открыто и жестко обозначил позицию Азербайджана в направлении урегулирования этого вопроса.

"Эти обсуждения перед всем международным сообществом стали для премьер-министра Армении началом конца. Пытаясь что-то доказать внутренней аудитории шутовским поведением в Шуше, Пашинян во время дебатов в Мюнхене вел себя аналогично. Благодаря решительной позиции победоносного Верховного Главнокомандующего и отваге славной азербайджанской армии наша страна восстановила свою территориальную целостность.

Таким образом, решительная позиция Президента Ильхама Алиева в Мюнхене нашла свое отражение в практике. За 44 дня мы освободили земли, которые находились под оккупацией почти 30 лет. Наша позиция была справедливой. Мы не зарились на чью-либо территорию, а просто хотели восстановления справедливости. Как сказал Президент Ильхам Алиев, мы своими силами выполнили работу международных организаций. Конфликт уже урегулирован, и это полностью изменило картину региона, создав новые реалии.

Надеюсь, что Армения, поняв это, больше не будет совершать ошибок прошлого. Азербайджан уже не слабое государство 90-х годов. У него сильный лидер, сильная экономика и славная армия. Любая маленькая ошибка может поставить под сомнение существование Армении как государства", – добавил Шахин Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)