Российский депутат ознакомился с варварством армян в Барде – репортаж Trend TV
БАРДА /Trend/ - Депутат Российской думы Алексей Журавлев встретился в Барде с мирными жителями, пострадавшими от армянского террора, сообщает в четверг Trend.
Журавлев осмотрел территории и дома, которые подверглись ракетному обстрелу со стороны армян, пообщался в людьми, пострадавшими от террора.
Российский депутат был проинформирован о варварских действиях армян.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Надир Насиров)
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