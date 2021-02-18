Российский депутат ознакомился с варварством армян в Барде – репортаж Trend TV

БАРДА /Trend/ - Депутат Российской думы Алексей Журавлев встретился в Барде с мирными жителями, пострадавшими от армянского террора, сообщает в четверг Trend.

Журавлев осмотрел территории и дома, которые подверглись ракетному обстрелу со стороны армян, пообщался в людьми, пострадавшими от террора.

Российский депутат был проинформирован о варварских действиях армян.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Надир Насиров)