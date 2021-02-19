Еще в одном американском городе почтят память жертв Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Мэр города Халландейл Бич (штат Флорида, США) Джой Ф.Купер подписал декларацию в связи с Ходжалинским геноцидом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Согласно декларации, в 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида будет почтена память жертв геноцида.

Принятие такой декларации стало возможным благодаря усилиям азербайджанской общины Флориды, в частности Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)