Делегация Совета Европы проведет мониторинг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в период с 23 по 25 февраля 2021 года проведет мониторинг соблюдения Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления, передает Trend со ссылкой на Конгресс.

Два содокладчика по местной и региональной демократии в Азербайджане Бернд Ферингер (Германия) и Стюарт Диксон (Великобритания) сосредоточат внимание на изменениях, произошедших со времени последнего мониторинга в 2012 году.

Докладчики встретятся в режиме онлайн с национальной делегацией Азербайджана в Конгрессе, с представителями местных и региональных властей, председателями парламентского Комитета по региональным связям Милли Меджлиса, Конституционного суда, Счетной палаты и Уполномоченным по правам человека Азербайджана.

Намечается также встреча с заместителем министра юстиции, руководителем Центра по работе с муниципалитетами, представителями Министерства финансов, исполнительной власти Баку и других местных структур.

После этого отчет будет рассмотрен Мониторинговым комитетом.

Азербайджан ратифицировал Европейскую хартию местного самоуправления в 2002 году. Хартия требует реализации минимального набора прав, которые составляют основу местного самоуправления в Европе. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы обеспечивает соблюдение этих принципов в 47 государствах-членах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)