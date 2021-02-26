Только тесное сотрудничество может способствовать демилитаризации региона Южного Кавказа – председатель комитета Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Только тесное сотрудничество может способствовать демилитаризации региона Южного Кавказа.

Об этом, как передает Trend, сказал председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азербайджана Таир Миркишили на 20-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он отметил, что все автомобильные и железнодорожные пути между Азербайджаном и Арменией, которые соединяли Южный Кавказ с Европой через Турцию, были закрыты в 1993 году после оккупации Арменией территорий Азербайджана.

«Из-за оккупации региональная инфраструктура была фактически разрушена, но в прошлом году факт оккупации был устранен – Азербайджан освободил свои земли, и Армения вывела свои войска. Таким образом, были выполнены четыре резолюции СБ ООН», – сказал он.

По словам председателя комитета, пандемия COVID-19 снизила экономический рост во всем мире, и страны должны объединить свои силы и сотрудничать друг с другом, чтобы успешно бороться с последствиями пандемии.

«В связи с этим Азербайджан и Турция предлагают формат регионального сотрудничества 3 + 3. В этот формат входят Турция, Россия, Иран, Азербайджан, Грузия и Армения. Наш регион имеет отличные экономические связи с Западом и Востоком, и мы уверены, что такой формат сотрудничества укрепит доверие между странами», – сказал Миркишили.

Он пояснил, что формат регионального сотрудничества с участием шести стран будет беспроигрышной инициативой для всех участников.

«Если удастся выйти из нынешнего транспортного тупика, продолжение реализации таких проектов, как TRACECA и Инициатива «Один пояс, один путь» может превратить регион в инклюзивный транспортный коридор с большими преимуществами для всех шести стран. Таким образом, все страны региона должны действовать сообща, поскольку только тесное сотрудничество может способствовать демилитаризации региона Южного Кавказа», – добавил Миркишили.

В заключение глава парламентского комитета призвал своих коллег поддержать эти инициативы, объяснив это тем, что только совместная работа может помочь странам в достижении хороших отношений в будущем.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)