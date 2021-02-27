Президент Ильхам Алиев: Когда был совершен Ходжалинский геноцид, мир молчал

БАКУ/Trend/ - Когда был совершен Ходжалинский геноцид, мир молчал.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Одна из причин этого, наверное, была в существовавшем в то время дефиците информации. Информация, связанная с войной, была односторонней. Армения задействовала свою пропаганду. А азербайджанская сторона находилась в совершенно беспомощном состоянии. Потому что в то время у нас не было основ государственности. Азербайджан тогда находился в неуправляемом состоянии. Тогдашний Азербайджан напоминает нынешнюю Армению – некомпетентное управление, кризисная ситуация, отсутствие дисциплины в армии. Армия фактически вышла из подчинения власти. Такую же картину мы видим сегодня в Армении. Наши возможности тогда были очень ограниченными. Это – одна причина. Другая причина была в том, что мир не хотел видеть этого, потому что – мы поняли это потом – это была картина, в определенной степени противоречившая сложившимся стереотипам. Потому что когда началась первая Карабахская война, можно сказать, у большинства стран было такое представление, что Армения права, а Азербайджан не прав. Вопросы территориальной целостности были отставлены в сторону. А вопрос самоопределения наций вышел на передний план. И никто не задавал вопрос: ведь армянский народ уже самоопределился, у них есть независимое армянское государство, почему на исторической азербайджанской земле должно быть создано второе армянское государство? Никто не смог ответить на это. Поэтому эти стереотипы продолжали существовать много лет. На протяжении долгих лет по отношению к нам проявлялась несправедливость. Посмотрите, после распада Советского Союза американский Конгресс принял Акт о поддержке свободы. Этот закон был принят с целью оказания помощи всем бывшим союзным республикам. Азербайджан оттуда исключили. Кто? Представители армянского лобби. Многие из них и сегодня находятся на высоких должностях. Под предлогом того, что Азербайджан якобы объявил Армении блокаду. Как мы могли это сделать, если наши земли были оккупированы? Но против нас были введены санкции. Они остаются в силе по сей день. У них есть и номер – 907-я поправка. 907-я поправка к Акту о поддержке свободы подразумевает санкции против нас. Может ли быть такая несправедливость? Просто лица, находившиеся в то время у власти, ничего не смогли предпринять против этого. Потребовалось много лет, чтобы мы смогли изменить мнение мира, представить правду. Посмотрите, сколько усилий мы приложили для того, чтобы доказать очевидную истину. А стереотип был такой: Армения всегда права. Что бы она ни делала, ее всегда оправдывали. Посмотрите сколько оппозиционных лидеро было арестовано за последние несколько лет в Армении. Сколько людей лишились своих прав. Произошли даже политические убийства. Какая-нибудь международная организация осудила их? Нет. Им дозволено все. Мы же доказывали свою правоту в борьбе и добились этого. Ваше нынешнее пребывание в Азербайджане, доведение до мира нашей позиции, конечно же, вносят большой вклад в установление справедливости»,- сказал глава государства.