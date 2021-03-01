Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Азербайджанского Каспийского морского пароходства(ФОТО/ВИДЕО)(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 1 марта состоялось открытие нового административного здания Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В ходе ознакомления с новым административным зданием глава государства был проинформирован о том, что оно оснащено современными технологическими системами, здесь созданы отвечающие международным требованиям локальная инфраструктура информационных технологий, системы видеоконференции и связи.

В здании также размещается музей под названием «Свидетель трех веков», где с помощью наглядных средств и интерактивных презентаций повествуется о древней профессии моряка в нашей стране. Основная цель создания музея - продемонстрировать славную трехвековую историю Азербайджанского Каспийского морского пароходства, сохранить исторические экспонаты и документы и, переведя их в цифровой формат, довести до грядущих поколений. Как в экстерьере, так и в интерьере здания широко использованы символы мореходства. Во всех помещениях созданы необходимые условия для плодотворной работы.