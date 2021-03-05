В Азербайджане утвержден "Протокол о размере обязательных платежей государств-членов в бюджет Тюркской академии"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ об утверждении "Протокола о размере обязательных платежей государств-членов в бюджет Тюркской академии", подписанного 28 ноября 2020 года в Стамбуле.

После вступления в силу Протокола Министерство иностранных дел и Министерство финансов Азербайджана обеспечат выполнение положений Протокола.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить сторонам уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола.