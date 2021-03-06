Азербайджанским женщинам присвоены почетные звания - Распоряжение
Политика 6 марта 2021 11:11 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении азербайджанским женщинам почетных званий.
Согласно документу, за плодотворную деятельность в общественно-культурной жизни Азербайджана, по случаю 8 Марта - Международного дня женщин следующим лицам присваиваются почетные звания:
"Заслуженный работник культуры"
Абдуллаевой Сахибе Аббас гызы
Фирудинбековой Афруз Шукюр гызы
"Заслуженный журналист"
Магеррамли Земфире Исмаил гызы
Расуловой Фирузе Хамдам гызы.
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