Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта – Международного женского дня.

Как сообщает в субботу Trend, в поздравлении говорится:

"Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в дальнейших делах.

Азербайджанским женщинам принадлежат неоценимые заслуги в сохранении на протяжении веков целостности наших культурных ценностей, отражающих в себе нашу национальную самобытность, они всегда были надежной моральной опорой нашего общества. С чувством удовлетворения хочу отметить, что как активные участницы строительства национального государства, они, не жалея сил для наращивания социально-экономического, культурного и научного потенциала нашей страны, благодаря неисчерпаемой духовной силе, полученной от своих самоотверженных, боевых и гордых предшественниц, оставивших глубокий след в нашей истории, преодолели все испытания, с честью выполнили все возложенные на них задачи.

Проявив храбрость и стойкость, азербайджанская женщина воспитала поколение, для которого каждая пядь нашей земли была ценнее жизни. Она с молитвами отправила своих сынов на фронт, ожидая их возвращения с вестью о победе. Это молодое поколение, героизм и отвага которого в 44-дневной священной Отечественной войне никогда не сотрутся из памяти, несомненно, является величайшим вкладом в нашу государственность. Это то самое доблестное поколение, которое родилось в свободном и независимом Азербайджане и которое, оправдав надежды, внесло исключительный вклад в восстановление справедливости, воссоединение Карабаха с Родиной после долгих лет ожидания и подарило безграничную радость Победы нашему гордому народу.

Еще раз с уважением чту память наших отважных сынов, отдавших жизнь при защите наших земель, передаю наилучшие пожелания матерям и супругам шехидов, спутницам жизни наших военнослужащих, потерявшим здоровье в боях, солдатским матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей страны.

Верю, что высоконравственная азербайджанская женщина, отличающаяся стремлением созидать и социально-культурной активностью, и впредь продолжит привносить высокие ценности в жизнь нашего общества, своими достижениями в ожидающий нас впереди период масштабного созидания впишет новые яркие страницы в летопись нашей независимости".