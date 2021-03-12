Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России

БАКУ/Trend/ - Оперативно-тактические учения Вооруженных сил Азербайджана, которые пройдут с 15 по 18 марта, носят плановый характер и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа, это делается на регулярной основе, соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. По имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят, как я уже сказала, плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе", - сказала она.