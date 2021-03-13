Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Глава Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с находящимся с визитом в Баку спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в субботу Trend со ссылкой на госкомитет.

Клаар был проинформирован об основных направлениях государственной политики, проводимой в стране в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами под руководством Президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что решению социальных проблем этой категории граждан уделяется особое внимание, подчеркнуто, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляет особое и чуткое отношение к беженцам и вынужденным переселенцам.

Также отмечалось, что преобладающее большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться на освобожденные территории - в места своего постоянного проживания. Процесс возвращения, который будет осуществляться в соответствии с принципом добровольности, начнется после обеспечения безопасности и создания достойных условий жизни на этих землях. По поручению главы государства в настоящее время госструктуры осуществляют координированную работу для решения этих вопросов.

Спецпредставитель ЕС, в свою очередь, отметил важность разминирования освобожденных азербайджанских территорий.

На встрече также были обсуждены опросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)