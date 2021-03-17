Президент Ильхам Алиев: Города под названием «Шуши» нет, не было и никогда не будет (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Города под названием «Шуши» нет, не было и никогда не будет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Мы ознакомились с реконструкцией, проводимой в отеле «Карабах». В период оккупации отель фактически не работал, функционировали лишь один или два этажа. Этот отель также был построен в советское время за счет бюджета Азербайджана и его назвали «Карабах». Впоследствии ненавистный враг переименовал его в «Шуши палас». Города под названием «Шуши» нет, не было и никогда не будет», - отметил Президент Ильхам Алиев.