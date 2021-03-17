В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Словакии

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 марта проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со словацким коллегой Иваном Крочоком, сообщает в среду Trend.

Министр иностранных и европейских дел Словакии находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Подробная информация о встрече будет предоставлена позднее.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)