В Шуше обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, агентство продолжает поиск мин в зданиях Шуши.

Он отметил, что эти работы ведутся с декабря прошлого года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)