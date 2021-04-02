В Шуше обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:00)
БАКУ /Trend/ - В Шуше обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, агентство продолжает поиск мин в зданиях Шуши.
Он отметил, что эти работы ведутся с декабря прошлого года.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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