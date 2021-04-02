Азербайджанские спецназовцы участвуют в учениях в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие сил специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в учениях в Турции.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны в Twitter.

"Военнослужащие доблестной азербайджанской армии принимают участие в учениях, проходящих в Учебно-тренировочном центре по борьбе с терроризмом в Испарте", - говорится в публикации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)