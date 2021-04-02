Азербайджанские спецназовцы участвуют в учениях в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Военнослужащие сил специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в учениях в Турции.
Как передает в пятницу Trend, об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны в Twitter.
"Военнослужащие доблестной азербайджанской армии принимают участие в учениях, проходящих в Учебно-тренировочном центре по борьбе с терроризмом в Испарте", - говорится в публикации.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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