ОИС призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха
БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха, сообщает в четверг Trend.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник по экономическим вопросам генсека ОИС Ахмад Каваеса Сенгендо
"Конфликт прекращен, однако процесс восстановления освобожденных территорий займет достаточно времени", - сказал он.
Он отметил, что ОИС продолжит оказывать поддержку работе по восстановлению территорий: «Призываем всех членов ОИС оказать поддержку».
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