Армения отстает от Азербайджана со счетом 10:1 – признания Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встал на путь признания, чтобы оправдаться после горького поражения во второй Карабахской войне. Он в очередной раз обвинил бывшего начальника армянского генштаба Оника Гаспаряна в том, что тот не потребовал прекратить бои в первые дни войны. «Речь идет о заседании Совета безопасности, прошедшем 30 сентября, на котором начальник генштаба сказал, что армия выполняет все задания, и противник не добился успеха», - сказал Пашинян.

Отметим, что после окончания второй Карабахской войны Оник Гаспарян заявил, что он с первых дней войны требовал прекращения боев, так как в противном случае армянская армия понесет тяжелые потери.

Получается, что бывший начальник генштаба обманул Пашиняна в самом начале войны. И тогда Пашинян мог бы остановить боевые операции, чтобы избежать серьезных потерь.

Вспомним еще одно заявление Пашиняна: «Когда Азербайджан приобретал разведывательный спутник, руководство Армении покупало земельные участки на греческих островах». Таким образом, он официально признал дальновидную политику Азербайджана.

Он также отметил, что с точки зрения удельного веса развития критической инфраструктуры Армения отстает от Азербайджана со счетом 10:1 в условных единицах. По его словам, военно-промышленный комплекс Армении начал формироваться в апреле 2016 года, то есть с отставанием от Азербайджана на 11 лет. «В 2017 году у Азербайджана было два спутника, в том числе один разведывательный. Да, Азербайджан приобрел один разведывательный спутник, тогда как власти Армении покупали земельные участки в Европе, на греческих островах, везде, где их можно было купить», - сказал премьер.

По мнению Пашиняна, прежнее руководство (Кочарян, Саргсян) превратило Армению в мафиозную структуру. Щупальца этой мафии охватили судебную систему, проникли в вооруженные силы, и этот процесс продолжается и сегодня.

Еще одно признание Пашиняна связано с потерей армянами высоты Лелетепе.

«Утверждения о том, что во время второй Карабахской войны я дал приказ вернуть высоту Лелетепе, абсурдны», - сказал Пашинян, обвинив в этом генералов.

«Говорят, что якобы я отдал такой приказ. Будто бы я отдал приказ вернуть в 2020 году высоту Лелетепе, которую в 2016 году сдал экс-президент Армении Саргсян, и во время этой неудачной операции погибли 700 военнослужащих. Это чушь», - сказал Пашинян.

Премьер сообщил, что оперативное предложение вернуть Лелетепе поступило от армейских генералов, которые утверждали, что эта операция важна.

«Предложение поступило от генералов, которые тогда могли выполнить это решение. Я просто участвовал в обсуждениях, не высказав своего мнения», - признается Пашинян. И добавляет, что после обсуждений он был проинформирован о возможности проведения такой операции.

Напомним, что ранее армянские СМИ писали, что вернуть высоту Лелетепе потребовала жена Пашиняна Анна Акопян, отправившаяся на командный пункт.

Таким образом, Пашинян сегодня вынужден говорить правду, чтобы сохранить власть. Это касается и его слов о том, что Армения отстает от Азербайджана со счетом 10:1. При этом бывший режим хунты Армении – мафия Кочаряна-Саргсяна при любом удобном случае обвиняет премьера в бездарности.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)