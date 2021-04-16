Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным комитетом по статистике Азербайджана и Центром статистических, экономических и социальных исследований и подготовки исламских стран Организации исламского сотрудничества".
Меморандум был подписан 24 декабря 2020 года в Баку и 11 февраля 2021 года в Анкаре.
После вступления в силу меморандума Государственный комитет по статистике Азербайджана обеспечит выполнение его пунктов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить Организацию исламского сотрудничества о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления меморандума в силу.
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Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики
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