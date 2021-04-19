Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Пакистаном
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения "О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Пакистана в сфере предотвращения, ограничения и уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций".
Соглашение было подписано 13 января 2021 года в Исламабаде.
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