Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения "О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Пакистана в сфере предотвращения, ограничения и уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций".

Соглашение было подписано 13 января 2021 года в Исламабаде.