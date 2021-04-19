Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" №2178 от 27 июля 2020 года.

Согласно документу, комиссия, созданная Распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" №1986 от 15 апреля 2020 года, с целью рационального использования водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана будет осуществлять согласование мер, связанных со строительством, реконструкцией, реабилитацией объектов водного хозяйства, снабжением питьевой и поливной водой, а также управлением дождевой водой, с Координационным штабом, созданным распоряжением Президента Азербайджана № 2303 от 24 ноября 2020 года.