Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас – посол Беларуси

БАКУ /Trend/ - Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас.

Как передает в среду Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков во время встречи в Организации ветеранов Азербайджана.

Он сообщил, что совершил поездку на освобожденные территории Азербайджана, отметив, что увиденное там действительно вызывает ужас.

Подчеркнув, что сегодня между Азербайджаном и Беларусью существуют тесные дружеские отношения, посол отметил, что развитие этих отношений в интересах обоих народов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)