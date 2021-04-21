Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас – посол Беларуси
БАКУ /Trend/ - Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас.
Как передает в среду Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков во время встречи в Организации ветеранов Азербайджана.
Он сообщил, что совершил поездку на освобожденные территории Азербайджана, отметив, что увиденное там действительно вызывает ужас.
Подчеркнув, что сегодня между Азербайджаном и Беларусью существуют тесные дружеские отношения, посол отметил, что развитие этих отношений в интересах обоих народов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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