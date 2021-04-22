Отказ Армении передать Азербайджану карты минных полей нужно расценивать как нарушение международного права – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Отказ Армении передать Азербайджану карты минных полей нужно расценивать как нарушение международного права. Об этом сказала Trend политолог, заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова.

"Не может быть, чтобы не было карт минных полей, поскольку сами армяне могли бы подорваться на минах. И, во-вторых, у таких карт всегда есть копии. Поэтому нужно принудить Армению к передаче Азербайджану карт минных полей", - сказала Гревцова.

По ее мнению, отказ передавать карты минных полей нужно расценивать как нарушение международного права, за которое Ереван должен нести ответственность. "Также необходимо призвать все международные организации оказать давление на Ереван", - считает Гревцова.

По словам политолога, Армения понимает, что без разминирования освобожденных территорий азербайджанские беженцы не смогут вернуться на родные земли.

"Мирным жителям Азербайджана, действительно, сложно вернуться на родные земли, пока они заминированы", - сказала она.

По словам Гревцовой, поэтому важной задачей является поиск путей для безопасного разминирования.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)