Гусейнбала Мираламов исключен из ПЕА

БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Хатаинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбала Мираламов исключен из рядов партии.

Как сообщает в пятницу Trend, данное решение было принято на сегодняшнем заседании правления ПЕА.

Отметим, что 21 апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Мираламов совершает неэтичные действия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)