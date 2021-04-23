Гусейнбала Мираламов исключен из ПЕА
БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Хатаинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбала Мираламов исключен из рядов партии.
Как сообщает в пятницу Trend, данное решение было принято на сегодняшнем заседании правления ПЕА.
Отметим, что 21 апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Мираламов совершает неэтичные действия.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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