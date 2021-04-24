Признание т. н. «геноцида армян» приведет к ухудшению отношений между США и Турцией – Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Признание президентом США Джо Байденом так называемого «геноцида армян» приведет к ухудшению отношений между США и Турцией. Об этом сказал Trend директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков.

Говоря о причинах, почему Байден это сделал, Сергей Марков подчеркнул, что президент США хочет создать инструмент постоянного давления на Турцию: « Он хочет разговаривать с Турцией с позиции силы».

По словам российского политолога, в действиях Байдена есть противоречия: «С одной стороны, Байден заявил, что хочет улучшить отношения с Турцией, с другой – так резко ухудшает их. Как это понимать, никто сейчас сказать не может, потому что по отношению к России есть такие же проблемы. Думаю, что в Анкаре с некоторым изумлением смотрят на администрацию Байдена и не могут понять, чего они хотят на самом деле».

Касаясь вопроса об отсутствии очевидных доказательств так называемого «геноцида армян», Сергей Марков отметил, что понятие геноцида было введено после Второй мировой войны.

«В этом смысле большинство считает, что межнациональной резни было бы очень много, и поэтому юридически нельзя определить это задним числом – закон обратной силы не имеет. Нельзя определять эти события, так как в тот момент еще этого термина не существовало», – добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)