Состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Румынии

БАКУ /Trend/ - Во вторник в формате видеоконференции прошли девятые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, вопросы двусторонних и многосторонних отношений обсуждались на политических консультациях с участием заместителя министра иностранных дел Азербайджана и государственного секретаря МИД Румынии.

Стороны на встрече обменялись мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией и вопросам повестки дня сотрудничества, безопасности и развития Южного Кавказа, а также сотрудничества в рамках международных организаций и других региональных вопросов, представляющих интерес.

Во время консультаций была отмечена важность осуществления взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами и расширения межпарламентских связей.

Была достигнута договоренность о проведении очередных политических консультаций между двумя странами в формате встречи с участием делегаций с обеих сторон в зависимости от ситуации с пандемией COVID-19.

(Редактор: Надир Насиров)