Помощник Президента Азербайджана и глава Госпогранслужбы посетили дивизию "Губадлы" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 3-4 мая посетили воинскую часть и подразделения в составе отдельной пограничной дивизии "Губадлы", сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГПС.
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