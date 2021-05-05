Грузинский и азербайджанский народы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны - Гарибашвили

БАКУ /Trend/ - Грузинский и азербайджанский народы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Господин Президент, благодарю Вас за прием. Вновь встретиться с Вами в Баку – большая радость и честь. Как Вы отметили, мы вынуждены были отложить мой визит из-за того, что я заразился коронавирусом. Но рад, что мы сегодня находимся в Баку. Вы отметили, что у нас совершенные отношения, которые продолжаются на протяжении веков. Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны Вашим отцом в Тбилиси - судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинский и азербайджанский народы – соседи. Это – наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны. Как Вы отметили, мы вместе реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши отношения и братство. Еще раз хочу поблагодарить Вас за то, что Вы приняли возглавляемую мною делегацию здесь, в Баку. Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас посетить Тбилиси в любое удобное для Вас время. Большое спасибо», - сказал Гарибашвили.