Культ личности Нжде в Армении вполне можно сопоставить с культом личности Гитлера в нацистской Германии - Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Культ личности нацистского преступника Гарегина Нжде в Армении вполне можно сопоставить с культом личности Гитлера в нацистской Германии.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

По его словам, главная опасность героизации нацистского преступника Гарегина Нжде заключается в том, что армянский народ сейчас является носителем идеологии откровенного нацизма, только в его национальной окраске.

Как отметил аналитик, безусловно, в Армении сегодня есть культ личности нацистского преступника Гарегина Нжде, а практика героизации нацизма в этой стране возведена в ранг государственной политики.

«Масштаб героизации личности Гарегина Нжде в современной Армении можно понять по количеству установленных ему памятников. Лично я насчитал их восемь в шести городах», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что в 28 населенных пунктах Армении есть объекты городской инфраструктуры - проспект, улицы, площади, скверы, мосты, названные именем этого нацистского преступника. Более того, там есть даже село, названное в его честь.

Словом, культ личности Нжде в Армении вполне можно сопоставить с культом личности Гитлера в нацистской Германии, подчеркнул Кузнецов.

«Главная опасность такого положения дел заключается в том, что армянский народ сейчас является носителем идеологии откровенного нацизма, только в его национальной окраске. Поэтому он не способен адекватно воспринимать и оценивать объективные реалии современного мира, живет своими иллюзиями, не понимая того, что очень скоро из-за своей приверженности нацизму он из нации превратится в исчезающий этнос», - сказал эксперт.

Кузнецов отметил, что вторая по своей значимости опасность господства в армянском мировоззрении нацистских идей заключается в том, что армяне превратились в угрозу любой государственности в местах их проживания, не говоря уже о сопредельных странах.

«30-летняя оккупация азербайджанских земель показала, что с идеями нацизма армяне не способны на прогресс и создание и несут миру только разрушения и хаос», - сказал Кузнецов.

«Я уже не раз говорил и писал о том, что современная Армения нуждается в срочной тотальной денацификации по примеру послевоенной Германии», - отметил эксперт.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)