Азербайджан осуждает любые проявления террора – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Мы осуждаем проявления террора в любой форме, и это еще раз говорит о необходимости объединения всех государств против этого явления.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Сейчас во время наших обсуждений поступила информация о том, что в городе Казань произошла трагедия. В результате теракта были ранены и погибли люди. Это произошло в школе. Я хотел бы выразить соболезнования членам семей погибших», – сказал он.