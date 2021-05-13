Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, cтороны обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.

Была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних заявлений.