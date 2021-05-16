Состоялось первое заседание Комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции состоялось первое заседание действующей в Анкаре Комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время Карабахской войны.

Как передает в воскресенье Trend, в начале встречи выступили председатель комиссии Салих Курт, бывший посол Турции в Азербайджане, член правления комиссии Хулуси Кылыч, турецкий генерал в отставке, председатель следственной группы Юджель Карауз, российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, писатель-публицист Муслим Актюрк, адвокат Мустафа Куран и другие.

Выразив уверенность в том, что комиссия достойно выполнит свою миссию, Салих Курт сказал, что благодаря расширению своей деятельности орган будет признан вестником справедливости.

Оценив освобождение оккупированных территорий победоносной азербайджанской армией как историческое событие, Хулуси Кылыч подчеркнул, что моральный долг каждого – расследовать безжалостные разрушения и военные преступления, совершенные врагом.

Исследователь Юджель Карауз выразил уверенность в том, что комиссия достигнет поставленных целей.

Затем главный советник Президента Турции, исследователь Сеит Серчелик поделился своими взглядами по поводу российских архивов, которые он исследовал в течение восьми лет. Было подчеркнуто, что у Армении не было центрального государственного архива, он был создан на основе копий российских архивов.

Очередное заседание комиссии назначено на 18 мая.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)