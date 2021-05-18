Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая принял министра обороны Беларуси Виктора Хренина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.
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